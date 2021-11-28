AÖF sınav soruları 2021 yayınlandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevap anahtarı kitapçığı E Kampüs ekranında olacak!
AÖF sınav soruları için öğrencilerin gözü kulağı E Kampüs ekranına çevrildi. 2021-2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşti. Söz konusu sınav sonrası AÖF doğru ve yanlış sayılarını hesaplamak isteyen öğrenciler, soru kitapçığına E-Kampüs üzerinden erişebilecek. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması gerçekleşecek. Peki, AÖF soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav soruları 2021 ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
AÖF sınav soruları yayınlandı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların ardından AÖF soru cevap anahtarı ile ilgili yapılacak açıklama gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamanın ardından AÖF soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler soru ve cevaplarını sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenecekler. Ancak sınav sorular henüz yayınlanmadı.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AÖF soru ve cevapları sınavın bitmesinin ardından, sınava katılım sağlayan öğrencilerin odak noktası oldu. Ancak AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.
AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.
AÖF güz dönemi ara sınavında çıkan tüm derslere ait sorular eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.