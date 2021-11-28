AÖF sınav soruları 2021 yayınlandı mı, ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevap anahtarı kitapçığı E Kampüs ekranında olacak!

AÖF sınav soruları yayınlandı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye genelinde on binlerce kişinin dahil olduğu sınavların ardından AÖF soru cevap anahtarı ile ilgili yapılacak açıklama gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamanın ardından AÖF soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler soru ve cevaplarını sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenecekler. Ancak sınav sorular henüz yayınlanmadı.