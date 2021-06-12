AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF Akademik durum nedir?
AÖF sınav sonuçları ve akademik durum bilgileri, dün akşam saatleri itibariyle birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya başladı. Gece saatlerinde AÖF sınav sonuçları yapılmasının ardından öğrenciler harf notları ve akademik durum için araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖF sınav sonuçları, dün akşam saatlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Mayıs ila 7 Haziran tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavına katılan pek çok kişi, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarını gerçekleştirmişti. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları açıklamasını dün gece saatlerinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yaptı.
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AÖF SINAV SONUÇLARI
AÖF sınav sonuçları, itiraz değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından dün gece saatlerinde erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullanılmıştı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşılmıştı.
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çıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.
Akademik Durumlar şu şekildedir:
Başarılı Uyarı Mezun Akademik durumunun
Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu, Uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını, Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.