AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖF 2020 sınav sonuçları için heyecan artıyor

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği açıklandı. 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ara Sınava ilişkin itirazlar https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.



24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.