AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖF 2020 sınav sonuçları için heyecan artıyor
AÖF sınav sonuçları için gözler üniversiteden yapılacak açıklamalara çevrildi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açılacak. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği duyuruldu. Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapılabilecek. İşte detaylar
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AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu. AÖF güz dönemi sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi. 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınava ilişkin itirazlar 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. İşte kurum tarafından yapılan AÖF sınav sonuçları hakkındaki açıklama
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği açıklandı. 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ara Sınava ilişkin itirazlar https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
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SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.