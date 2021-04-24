AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖF vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.



Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.