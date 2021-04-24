AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? AÖF vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda online olarak sınav oturumlarına katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci, sonuçların değerlendirme işlemi ardından ne zaman erişimlerine açılacağını sorguluyor. Bu kapsamda AÖF'ün resmi sosyal medya hesapları ile internet sitesini kontrol eden öğrenciler, gelecek son dakika açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖF bahar dönemi ara sınavları (vize) geride kaldı. Lisans ve önlisans bölümlerine AÖF bünyesinde devam eden yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın ardından şimdi de sonuçların açıklanacağı zaman dilimine ilişkin bir beklenti havası var. İşte, 2021 AÖF bahar dönemi vize sonuçlarına dair en son ve güncel gelişmeler...
2
SINAV TAMAMLANDI
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.
3
İTİRAZLAR SONA ERDİ
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
4
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.
Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.