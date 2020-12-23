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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 09:23 | 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi sınav sonuçları için kritik gün

AÖF sınav sonuçları ile güz dönemi ara sınav sürecini tamamlayacak olan Anadolu Üniversitesi, sonuç ekranını öğrencilerin erişimine açacak. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar, 12-21 Aralık tarih aralığında gerçekleşmiş ve yüz binlerce öğrenci sınavlara ikamet ettiği evlerden katılım sağlamıştı. Son sınavın pazartesi günü tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözleri AÖF sınav sonuçları ekranına çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav sonuçları ekranını, belirlediği tarih ve saatte öğrencilerin erişimine açacak.

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Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav sonuçları için değerlendirme işlemlerini sürdürüyor. 81 ilde yüz binlerce öğrencinin pandemi süreci dolayısıyla online olarak katılım sağladığı AÖF güz dönemi sınavları için sonuçlar, internet üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ile birlikte bir sonraki sınav dönemi için hazırlıklarına başlayacak. Her ders için 40 dakikalık sınava giren öğrenciler, bazı derslerde ise açık uçlu sorulara cevap vermişti. İşte, güz dönemi AÖF sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

2AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

3Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında
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Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında

19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.

4Çevrimiçi (online) sınavda Kural İhlali - Geçersiz Sınav uyarısı ne anlama gelir
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Çevrimiçi (online) sınavda 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' uyarısı ne anlama gelir?

Öğrenci, kendisine özel hazırlanmış sınavın gililiğinden sorumludur.Öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını başkasına gösteremez,başkasıyla paylaşamaz,kopyalayamaz ve yayınlayamaz;başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak edemez.Ayrıca sınavın geçersiz sayılacağıdiğer fiiller şunlardır: Kendisi yerine başka birini sınava sokmak,soruların çözümünde başklarından yardım almak veya bir öğrencinin yerine sınava girmek,sınav sorularının tamamını veya bir kısmını kopa etmek,fotoğrafları çekmek,herhangi bir yolla çoğaltmak,paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak,öğrenciye duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.

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