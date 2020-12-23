AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi sınav sonuçları için kritik gün

Çevrimiçi (online) sınavda 'Kural İhlali - Geçersiz Sınav' uyarısı ne anlama gelir? Öğrenci, kendisine özel hazırlanmış sınavın gililiğinden sorumludur.Öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını başkasına gösteremez,başkasıyla paylaşamaz,kopyalayamaz ve yayınlayamaz;başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak edemez.Ayrıca sınavın geçersiz sayılacağıdiğer fiiller şunlardır: Kendisi yerine başka birini sınava sokmak,soruların çözümünde başklarından yardım almak veya bir öğrencinin yerine sınava girmek,sınav sorularının tamamını veya bir kısmını kopa etmek,fotoğrafları çekmek,herhangi bir yolla çoğaltmak,paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak,öğrenciye duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.