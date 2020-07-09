Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapıldı. Sınavların tamamlanması ile birlikte şimdi de sonuç tarihi sorgulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden tamamlandı. Final sınavlarına katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi de sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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YAZ OKULU OLACAK MI?
AÖF final sınavları 8 Temmuz’da sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada bu yıl yaz okulunun açılmayacağı duyuruldu ve üç ders sınavının tarihi yayımlandı.
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"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.