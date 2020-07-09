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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 08:09,

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapıldı. Sınavların tamamlanması ile birlikte şimdi de sonuç tarihi sorgulanıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden tamamlandı. Final sınavlarına katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi de sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

2YAZ OKULU OLACAK MI
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YAZ OKULU OLACAK MI?

AÖF final sınavları 8 Temmuz’da sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada bu yıl yaz okulunun açılmayacağı duyuruldu ve üç ders sınavının tarihi yayımlandı.

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"Üç Ders Sınavı" internet tabanlı ortamlarda 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

4AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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