AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır 2022? AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı

AÖF ara sınav sonuçları söz konusu sınavın ardından öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan AÖF vize sınavları dört oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Öte yandan AÖF sınav soruları ve cevapları e Kampüs ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, hizmete sunduğu "Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrencilerine öğrenim kolaylığı sağlıyor. AÜ Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini, Anadolum eKampüs uygulaması aracılığıyla öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.