AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır 2022? AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı

AÖF ara sınav sonuçları söz konusu sınavın ardından öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan AÖF vize sınavları dört oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Öte yandan AÖF sınav soruları ve cevapları e Kampüs ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.