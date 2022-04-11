Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır 2022? AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı

#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Sınav

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorusunun yanıtı için gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılacak duyuruya çevrildi. 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşen AÖF sınavlarının ardından puan hesaplaması yapan öğrenciler sınav sonuçları için beklentilerini attırdı. 2021-2022 bahar yarıyılı AÖF ara sınav sonuçları üniversitenin değerlendirmesinin ardından aof.anadolu.edu.tr AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı üzerinden yayınlanacak. İşte, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik ayrıntılar.

1/4AÖF SINAV SONUÇLARI ne zaman açıklanır 2022 AÖF öğrenci otomasyonu sonuç sorgulama ekranı

AÖF ara sınav sonuçları söz konusu sınavın ardından öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan AÖF vize sınavları dört oturumda tamamlandı. Söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Öte yandan AÖF sınav soruları ve cevapları e Kampüs ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

2/4SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/4AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4AÖF E KAMPÜS GİRİŞİ

AÖF E KAMPÜS GİRİŞİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, hizmete sunduğu "Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrencilerine öğrenim kolaylığı sağlıyor. AÜ Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini, Anadolum eKampüs uygulaması aracılığıyla öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF#Açıköğretim Fakültesi#Sınav