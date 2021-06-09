AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF final sınavı sonuçları için yeni duyuru: 10 Haziran'dan sonra...

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR? Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.



Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.