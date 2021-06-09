AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF final sınavı sonuçları için yeni duyuru: 10 Haziran'dan sonra...
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi günü tamamlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu çevrimiçi (online) sınavları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlarken Anadolu Üniversitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada sınav itiraz süreci hakkında bilgi verdi. Sınav itirazlarının alınmasının ardından AÖF final sınavı sonuçları yayınlanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, 2021 AÖF final sınavı sonuçları ile ilgili detaylar.
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AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih son gelişmeler ile takip edilirken, Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklama geldi. 29 Mayıs-07 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen AÖF sınavları hakkında duyuru yayınlayan Açıköğretim Fakültesi sonuçların sınav itirazları tamamlandıktan sonra açıklanacağını bildirdi. Takvime göre AÖF sınav itirazları 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Ancak sonuç tarihi henüz belli değil
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
Ancak AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor.
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AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
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Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.