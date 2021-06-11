AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler Anadolu Üniversitesi'nin açıklamalarında!

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Öncelikle sınav itirazlarını kabul eden AÖF, dün gece sona eren itirazları değerlendirmeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı AÖF sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler