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Haber Giriş: 11 Haziran 2021 - 18:09 | 

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler Anadolu Üniversitesi'nin açıklamalarında!

AÖF sınav sonuçları, sınava giren binlerce öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 29 Mayıs ila 7 Haziran tarihleri arasında tamamlanan AÖF sınavına katılan pek çok kişi, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları için ne zaman açıklama yapacak? İşte, AÖF sınav sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bazı açıklamalar

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AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Öncelikle sınav itirazlarını kabul eden AÖF, dün gece sona eren itirazları değerlendirmeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı AÖF sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

2AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları, itiraz değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Sonuçların 14 Haziran itibariyle açıklanması bekleniyor.

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Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

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AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI BU EKRANDA OLACAK

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