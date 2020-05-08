AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen online AÖF sınavları 20 günlük süreç ardından 7 Mayıs'ta tamamlandı. Corona virüsü salgını nedeniyle AÖF bahar dönemi sınavını internet ortamında gerçekleştiren açıköğretimliler, şimdi sonuç duyurusuna kilitlenmiş durumda. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Online AÖF sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır?
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AÖF bahar dönemi vize sınavları online platform üzerinden tamamlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen sınavdan alacakları notları merak eden açıköğretimliler, 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ' sorusuna yanıt arıyor. . İşte 2020 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuç bilgileri..
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Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi verilmedi ancak daha önceki sınavlar baz alındığında sonuçların 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.
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Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.