AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açılmıştı. Soru-cevap duyurusuyla birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. Öte yandan AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir gelişme olmadı. İşte, AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler...
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.