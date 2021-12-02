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Gündem
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 07:06 | 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz hafta sonu dört oturumda gerçekleşen AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açılmıştı. Soru-cevap duyurusuyla birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. Öte yandan AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir gelişme olmadı. İşte, AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler...
2AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLADI

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLADI

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav soru ve yanıtlarını Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde bulabilirsiniz.

3DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
4SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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