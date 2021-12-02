AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, geçtiğimiz haftaki vize yani ara sınavların sonuçlarına odaklandı. Öte yandan AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir gelişme olmadı. İşte, AÖF vize sınav sonuçlarında son gelişmeler...