AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF online sınav sonuç ekranında!
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi (online) olarak 10 Nisan tarihinde başladı. esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılan söz konusu sınavlar takvime göre 19 Nisan 2021 Pazartesi günü tamamlanacak. AÖF sınavlarına katılan adaylar şimdiden sınav sonuç tarihine odaklandı. Yapılan değerlendirme sonrası AÖF sonuçları yayınlanacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak. Sınav sonuçları ise daha sonra ilan edilecek. Ancak AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayınlanmadı. Ancak AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 24 Nisan tarihinde açıklanması ön görülüyor.
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AÖF SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
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AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
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Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır