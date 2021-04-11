AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF online sınav sonuç ekranında!

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak. Sınav sonuçları ise daha sonra ilan edilecek. Ancak AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.