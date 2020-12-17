AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF 2020 sınav sonuçlarına çevrildi
AÖF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınav tarihleri 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık olarak açıklanmıştı. İlk grupta olan öğrenciler sınavlarını 14 Aralık saat 13:59’a kadar tamamladılar. Sınavda adaylara her bir derste 30 soru için 40 dakika süre verildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. AÖF sınav sonuçları yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler dönem sınavlarına giriyorlar. Sınavlar iki grup şeklinde 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık’ta yapılıyor. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. İşte sorgulama ekranı
2
Abone Ol
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sınav sorularına ve sınav uygulamasına itirazlar 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi.