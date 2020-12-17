AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖF 2020 sınav sonuçlarına çevrildi

AÖF'TEN AÇIKLAMA Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınavlarda kural ihlalleri ile ilgili gelen ihbar ve tespitler değerlendirilmekte ve kural ihlali tespit edilen sınavlarla ilgili işlem yapılmaktadır. Sınavlarınızda başarılar dileriz.’ denildi.