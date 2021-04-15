AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde
Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak gerçekleştirilen sınav sonrası AÖF sınav sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. 10-11-12 Nisan 2021 tarihlerinde sınavların tamamlanmasının ardından pek çok öğrencinin merakla araştırdığı AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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AÖF sınav sonuçları, online sınavların değerlendirilmesinin ardından erişime açılacak. Pandemi koşulları dolayısıyla online olarak gerçekleşen AÖF sınavı sonrasında gözler sonuçlar için yapılacak olan açıklamalara çevrilmişti. Peki, son gelişmelere göre AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.
10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.