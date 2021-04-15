AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.



10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.