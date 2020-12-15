AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarında

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. Sınavda her bir ders için adaylar 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.