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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 09:40 | 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarında

AÖF sınav sonuçları ile ilgili heyecan başladı. AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar belirli tarihlerde sınavlara giriyorlar. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta online olarak gerçekleştirildi. Dönem sonu sınavları ise ocak ayında yapılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. Sınavda her bir ders için adaylar 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

2AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.

3AÖF SINAV TARİHLERİ
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AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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