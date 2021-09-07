AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı için gözler duyurular sayfasında!
AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 14.00’da binlerce öğrencinin katılımı ile yüz yüze gerçekleşen 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından, Anadolu Üniversitesi'nin "aosogrenci" sayfasından sorgulamaya açılacak. Üniversiteden gelecek olan AÖF sonuçları için son dakika açıklamaya kilitlenen öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklarına başlayacaklar. Yaz okulu sınav sorularına itirazlar AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından, AÖF Yaz Okulu Sınav Soruları Anadolum eKampüs üzerinden erişime açıldı. Doğru ve yanlış sorularını hesaplayan öğrenciler, AÖF sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Öğrencilerin AÖF yaz okulu sınav değerlendirmelerini yapan Anadolu Üniversitesi https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sonuçları ilan edecek. Ancak AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması ön görülüyor.
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYIMLANDI
Yaz Okulu Sınav Sorularına Anadolum eKampüs üzerinden dersinize giriş yaparak "Çıkmış Sınav Soruları" alanından ulaşabilirsiniz.
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için üniversiteden beklenen açıklama geldi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav takvimi ağustos ayı devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor.
Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda telafi etmek isteyen AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar. Anadolu Üniversitesi'nin takvimine göre 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın detaylarının ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.