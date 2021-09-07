AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı için gözler duyurular sayfasında!

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması ön görülüyor.



Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.