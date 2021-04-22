AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden açıklama
AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları nisan ayında düzenlendi. Sınava 1. ve 2. yarıyıl öğrencileri 10-11-12 Nisan’da, 3. ve 4. yarıyıl öğrencileri ise 17-18-19 Nisan’da girdiler. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınavlar hakkında yapılan açıklama
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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçlarını beklemeye başladılar. 17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar bugün sona eriyor. Öte yandan AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurum tarafından bilgilendirici bir açıklama yapıldı.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.
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İTİRAZLAR BUGÜN SONA ERİYOR
17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.