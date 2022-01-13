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Gündem
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 07:54 | 

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonucu görüntülemeyle ilgili detaylar

AÖF'te sonuç heyecanı yaşanıyor. Güz dönemi final oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrencilerin gündemi AÖF sınav sonuçları oldu. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonucu görüntülemeyle ilgili detaylar...

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1
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final oturumu, 8-9Ocak tarihlerinde 4 oturumda gerçekleştirildi. Güz dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler arasında merak konusu.
2
Geçtiğimiz yıl AÖF ara dönem final sınavlarının sonuçları, 4 gün içerisinde 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için ise AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler kaynak alındığında sınav sonuçlarının, önümüzdeki 2 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

3
Öğrenciler sınav sonuçları https://aof.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabiliyorlar.
4AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.
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