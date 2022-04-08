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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 bahar dönemi sınav sonuçlarında son durum

#Aöf Sınav Sonuçları#AÖF#AÖF Sonuçları

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları nisan ayında yapıldı. Adaylar sınavlara 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında girdiler. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak AÖF 2022 bahar dönemi sınav sonuçlarında son durum

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirildi. Final sınavları ise mayıs ayında yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak’ta yapılmış, sonuçlar 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar

2/3AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 8-9 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçları 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlar aof.anadolu.edu.tr adresinde erişime açıldı.

3/3AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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#Aöf Sınav Sonuçları#AÖF#AÖF Sonuçları