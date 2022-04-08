AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 bahar dönemi sınav sonuçlarında son durum

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirildi. Final sınavları ise mayıs ayında yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak’ta yapılmış, sonuçlar 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar