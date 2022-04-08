AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2022 bahar dönemi sınav sonuçlarında son durum

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirildi. Final sınavları ise mayıs ayında yapılacak. AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak’ta yapılmış, sonuçlar 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. İşte detaylar
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 8-9 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçları 17 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlar aof.anadolu.edu.tr adresinde erişime açıldı.
AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.