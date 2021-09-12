AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!
AÖF yaz okulu sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Binlerce öğrencinin katılımı ile 04 Eylül 2021 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan AÖF sınavının ardından gözler sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından AÖF yaz okulu sonuçları üniversitenin internet sitesinden sorgulamaya açılacak. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevaplarını sayısının dörtte biri düşürülerek hesaplanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Sınavın üzerinden geçen süre sonrası AÖF sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması için beklentiler de arttı. Ancak AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran’da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor.
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Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.