AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı için gözler Anadolu Üniversitesi'nde!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler sonuçlarını beklemeye başladı. Sınavın üzerinden geçen süre sonrası AÖF sınav sonuçlarının bu hafta açıklanması için beklentiler de arttı. Ancak AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru yayınlanmadı.