AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları için geri sayım
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. AÖF güz dönemi sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ara Sınava ilişkin itirazlar 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. İşte kurum tarafından yapılan AÖF sınav sonuçları hakkındaki açıklama
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AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavları aralık ayında yapıldı. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi. Bir önceki hafta ise 12-13-14 Aralık’ta sınavlar yapılmıştı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği duyuruldu.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği açıklandı. 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Ara Sınava ilişkin itirazlar https://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden 24 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.
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SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.