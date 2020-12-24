AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları için geri sayım

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi güz dönemi vize sınavları aralık ayında yapıldı. AÖF 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri sınavları 21 Aralık Pazartesi günü sona erdi. Bir önceki hafta ise 12-13-14 Aralık’ta sınavlar yapılmıştı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının tüm süreçler tamamlandıktan sonra ilan edileceği duyuruldu.