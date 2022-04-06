AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? AÖF sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr'de olacak

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınavlarının ardından sorgulanmaya başlandı. AÖF bahar dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta sonunda dört oturumda tamamlandı. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.