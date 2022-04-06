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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022? AÖF sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr'de olacak

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Sınav

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılım sağlayan öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. 2021-2022 bahar yarıyılı ara sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler AÖF sonuçlarını T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 AÖF vize sınavı sonuç tarihi hakkında bilgiler.

1/5AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2022 AÖF sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.trde olacak

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınavlarının ardından sorgulanmaya başlandı. AÖF bahar dönemi ara sınavları geçtiğimiz hafta sonunda dört oturumda tamamlandı. Türkiye'de 81 il ve KKTC'deki sınav merkezlerinde yapılan söz konusu sınavın sonuçlarına http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

2/5SINAVLAR SONA SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SINAVLAR SONA SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/5AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; final sınavları 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

5/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Sınav