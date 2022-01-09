AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi ekranında olacak!
AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde AÖF öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen Açıköğretim final sınavlarının ardından beklentiler sonuçlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. 2021-2022 Güz Yarıyılı AÖF final sonuçları, yapılan değerlendirme sonrası "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" ekranından online sorgulamaya açılacak. Gözler şimdi üniversiteden yapılacak, "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı, AÖF öğrencileri tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. 4 oturumda tamamlanan final sınavları sonrası tüm dikkatler sonuçlara yoğunlaştı. AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmazken, bir kaç hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,