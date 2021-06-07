AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm gözler 2021 AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranında!
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavları 7 Haziran'da saat 23.59'da tamamlanacak. Çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu soruların sorulduğu sınavın ardından binlerce AÖF öğrencisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi hesabı veya e-devlet AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖF final sonuçları tarihi hakkında merak edilenler.
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sorusu son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler ikinci dönem final sınavlarına 29 Mayıs-7 Haziran tarihli arasında katılım sağladı. 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ile 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada tamamlanan sınav sonrası sınav sonuçları erişime açılacak. AÖF sınav sonuç ekranı ile açıklanacak olan sınavın ardından sınav itirazları için süreç başlayacak. Ancak söz konusu sınavın açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir bilgi gelmedi.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavları 19 Nisan tarihinde sona ermiş sınav sonuçları ise 26 Nisan tarihinde erişime açılmıştı. AÖF final sınavları ise 7 Haziran tarihinde tamamlanacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında AÖF final sınavı sonuçlarının 14 Haziran'da açıklanması ön görülüyor. Diğer yandan Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;
Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.
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AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman sınav sonuçları e Devlet ve https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sınav sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. " ifadeleri kullanıldı. 2021 sınav takvimine göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. yarıyıl dersleri ile 4 ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı grupta tamamlanacak.
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AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.