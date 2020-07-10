AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınavı sonuçları sonrası yaz okulu ile gündemde!
AÖF final sınavı sonuçları, önceki akşam Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Mezuniyet hakkını elde etmek ya da bir üst sınıfa sorunsuzca geçmek isteyenlerin merakla araştırdığı AÖF sınav sonuçları, öğrenci bilgileri ile üniversitesinin yayımladığı ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuçları sonrasında gündeme gelen yaz okulu sürecinden bazı bilgiler
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ilan edildi. Binlerce adayın katılım sağladığı AÖF sınavının sonuçları üniversitenin internet sitesinden erişime açıldı. Söz konusu sınav sonuçlarının ardından, gözler, yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖF Yaz okulu olacak mı? İşte, AÖF final sınavı sonuçları ve yaz okulu ile ilgili bilgiler.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden tamamlandı. 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF sonuçları erişime açıldı. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.
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Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz.
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YAZ OKULU OLACAK MI?
08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.