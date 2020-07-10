AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF final sınavı sonuçları sonrası yaz okulu ile gündemde!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ilan edildi. Binlerce adayın katılım sağladığı AÖF sınavının sonuçları üniversitenin internet sitesinden erişime açıldı. Söz konusu sınav sonuçlarının ardından, gözler, yaz okulu kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖF Yaz okulu olacak mı? İşte, AÖF final sınavı sonuçları ve yaz okulu ile ilgili bilgiler.



AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden tamamlandı. 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF sonuçları erişime açıldı. İşte, AÖF final sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...