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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 12:09 | 

AÖF sınav sonuçları erişime açıldı! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF yaz okulunu sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denilmişti. 11 Eylül'de sonuçlar erişime açıldı. AÖF sınav sonuçlarında harf notu ile ilgili bilgiler yer aldı. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

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AÖF sınav sonuçları 11 Eylül'de erişime açıldı. AÖF yaz okulu sınavları koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapılmıştı. Sınavlar  5 Eylül'de başladı ve 9 Eylül tarihinde sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören ve yaz okulu sınavına giren öğrenciler sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulayabiliyorlar. 

2AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Kurum tarafından yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denilmişti.

Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

3AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK
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AÖF KAYIT YENİLEME VE KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim’de başlayacak ve 15 Ekim’e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak.

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Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

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