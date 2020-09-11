AÖF sınav sonuçları erişime açıldı! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı

Yeni kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.