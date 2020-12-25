AÖF sınav sonuçları açıklandı - 2020 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı

AÖF sınav sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açıldı. Üniversiteden gelen açıklamaya göre sınav sonuçları, aof. anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına AÖF sınav sonucu sorgulama ekranından şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.
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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi.
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi. Sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapıldı. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabildiler.