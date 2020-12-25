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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Aralık 2020 - 19:09 | 

AÖF sınav sonuçları açıklandı - 2020 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı

AÖF sınav sonuçları için beklenen açıklama yapıldı. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açıldı. Üniversiteden gelen açıklamaya göre sınav sonuçları, aof. anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına AÖF sınav sonucu sorgulama ekranından şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili son dakika açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Kurum tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi.

2AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
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AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi. Sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR
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SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapıldı. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabildiler.

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