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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 18:47,

AÖF sınav sonuçları açıklandı 2020! AÖF girişi anadolu.edu final sınavı sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklamanın ardından erişime açıldı. 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2019 2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı sonuçları, üniversitenin https://www.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilecek. Dijital ortamda gerçekleşen sınavın sonuçlarına öğrenciler şifre ve e posta adresi ile ulaşacak. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve AÖF sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar...

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında internet üzerinden yapılan Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi dönem sonu sınavı sonuçları üniversitenin internet sitesinden sorgulamaya açıldı. İşte, AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

2AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
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AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz.

AÖF SINAV SONUCU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3AÖF YAZ OKULU AÇMA KARARI DUYURUSU
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AÖF YAZ OKULU AÇMA KARARI DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

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Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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