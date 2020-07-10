AÖF sınav sonuçları açıklandı 2020! AÖF girişi anadolu.edu final sınavı sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU AÇMA KARARI DUYURUSU Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;



Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,



Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.