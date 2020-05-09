AÖF sınav sonuçları açıklandı 2020 - AÖF bahar dönemi sınav sonucu sorgulama
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. 8 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde online gerçekleşen Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları AÖF sınavı sonucu sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. 20 günde internet tabanlı gerçekleşen AÖF vize sonuçları öğrenci bilgileri girilerek sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler şimdi AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2020 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar.
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Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen online AÖF sınavları 20 günlük süreç ardından 7 Mayıs'ta tamamlandı. 18 Nisan’da başlayan bahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti. Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açıldı. 18 Nisan’da başlayan ve 7 Mayıs'a kadar devam eden AÖF bahar dönemi vize sonuçları, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinde sorgulanacak. İşte, AÖF vize sınav sonuçları ve AÖF sonuçları hakkında bilgiler...
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AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR*
2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
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Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız. Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.