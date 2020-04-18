AÖF sınav girişi internetten nasıl yapılır? Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi vize sınavı giriş ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları 18 Nisan Cumartesi günü başladı. Koronavirüsü önemleri kapsamında AÖF bahar dönemi ara sınavlarını AÖF online sistem üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler, AÖF giriş ekranı üzerinden bağlantıyı tıklayarak AÖF sınav sistemi üzerinden kendilerine yönetilen sorulara yanıt arayacak. Peki, AÖF sınav girişi internetten nasıl yapılır? AÖF vize sınavı nasıl olacak? İşte, Açıköğretim bahar dönemi vize sınavı giriş ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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AÖF bahar dönemi vize sıvları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler AÖF sınavları için www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına katılacak. Peki, AÖF sınavları nasıl olacak? İşte, AÖF vize sınavı ekranı ve konuyla ilgili merak edilenler.
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AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek.
Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.
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AÖF SINAVLARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
İNTERNET VE ELEKTİRİK KESİNTİSİNDE SINAV NASIL OLACAK?
18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.
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SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
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Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
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Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz