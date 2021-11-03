AÖF sınav giriş yerleri için duyuru! YKS ve DGS ek tercih AÖF sınav yeri nasıl değiştirilir?
AÖF sınav yerleri ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. 2021 Kasım ayında yapılacak olan sınavlara günler kala yayınlanan duyuruda YKS ikinci ek yerleştirme ile kayıt olan ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptıracak öğrenciler için güz ara sınav merkezlerinde değişiklik yapılacağı bildirildi. Öğrenciler AÖF sınav merkezi değişikliklerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, YKS ve DGS ek tercih AÖF sınav yeri nasıl değiştirilir? İşte, AÖF sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında yapılan açıklamanın detayları.
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AÖF sınav merkezi değişiklik duyurusunu yayınlayan Anadolu Üniversitesi, öğrencilere tarih verdi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı akademik takvimine göre AÖF sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleşecek. YKS ikinci ek yerleştirme ile kayıt olan ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptıracak öğrenciler için güz ara sınav merkezlerinde 8 Kasım'a kadar değişiklik yapabilecek.
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AÖF SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
YKS İkinci Ek Yerleştirme ile Kayıt Olan ve DGS Ek Yerleştirme ile Kayıt Yaptıracak Öğrenciler İçin Güz Ara Sınav Merkez Değişiklik Duyurusu'nu yayınlayan Anadolu Üniversitesi şu ifadeleri kullandı;
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2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Sınav Merkezi Değişikliğinizi 08.11.2021 Pazartesi saat 10.00' a kadar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi bilgi güncelleme kısmından gerçekleştirebilirsiniz. Bu tarihten sonra yapacağınız işlemler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı için geçerli olacaktır.
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.