AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 AÖF final sınavı tarihleri
AÖF sınav giriş belgesi, söz konusu sınava günler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları takvime göre bu yıl ocak ayında organize edilecek. Söz konusu sınava katılacak olan AÖF öğrencileri, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. AÖF final sınavı giriş belgesinde öğrencilerin salon numara bilgileri yer alacak. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, 2021-2022 AÖF final sınavı tarihleri ve detaylar.
AÖF final sınavı tarihi yaklaşırken, AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilmeye başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler dönem sonu sınavlarına katılacaklar. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Ancak AÖF final sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.