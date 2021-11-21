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Haber Giriş: 21 Kasım 2021 - 22:08 | 

AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açıköğretim vizeleri ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimliler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra katılım sağlayacak. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav giriş yerleri. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

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AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak binlerce AÖF'lü ise sınavlara çalışırken bir yandan hem sınav tarihini hem de sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve tarihlerinde son durum...
2AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır. Takipte kalınız.’ açıklaması yapıldı.

3AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

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