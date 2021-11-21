AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açıköğretim vizeleri ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi

AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak binlerce AÖF'lü ise sınavlara çalışırken bir yandan hem sınav tarihini hem de sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve tarihlerinde son durum...