AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açıköğretim vizeleri ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimliler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra katılım sağlayacak. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav giriş yerleri. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavları Kasım ayında organize edilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak binlerce AÖF'lü ise sınavlara çalışırken bir yandan hem sınav tarihini hem de sınava girecekleri okulların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, AÖF sınav giriş yerleri ve tarihlerinde son durum...