AÖF sınav giriş ekranı: AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?
AÖF sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları online olarak yapılacak. Sınavda her ders için adaylara 30 soru soruluyor ve 40 dakika süre veriliyor. Peki, AÖF online sınav girişi nasıl yapılır? İşte giriş ekranı ve detaylar
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AÖF online sınavları 10 Nisan tarihinde başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021 ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenleniyor. Adaylar sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapabiliyor. İşte AÖF giriş ekranı
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AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı 10-11-12 Nisan 2021 ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden sınav giriş ekranına ulaşabilirsiniz.
Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.
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Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.