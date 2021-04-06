AÖF sınav giriş bilgisi yayınlandı! 2021 bahar dönemi AÖF sınavları ne zaman, online mı yapılacak?
AÖF sınav tarihi, Açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiriyor. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi AÖF ara sınavları online (çevrimiçi) olarak nisan ayında organize edilecek. 2 ve 6. yarıyıl dersleri ve 4. ve 8. yarıyıl dersleri olmak üzere iki ayrı programda yapılacak olan AÖF vize sınavları ile ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Gözler şimdi AÖF sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtında. İşte, AÖF sınav takvimi ve AÖF sınav giriş ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖF sınav takvimi için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenecek olan AÖF vize sınavlarına günler kala, Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş bilgisi yayınlandı. Takvime göre, AÖF bahar dönemi vize sınavları 10 Nisan’da başlayacak. 19 Nisan tarihinde sona erecek. AÖF Ara Sınav Giriş Bilgisi ile sınava dair ayrıntılar aosogrenci.anadolu.edu.tr ekranı üzerinden e Devlet şifresi ya da Anadolu Üniversitesi'nin girişi ile görüntülenecek.
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AÖF SINAV GİRİL BİLGİSİ YAYINLANDI
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.
Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;
2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021
4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
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AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.
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AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.