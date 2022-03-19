AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sınavları ne zaman? Gözler aosogrenc. anadolu.edu.tr'de

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavları için tarih bilgisi netleşti. AÖF sınav takvimine göre vizeler 2- 3 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek. Söz konusu sınav öncesi AÖF giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Twitter adresinden yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek. Ancak AÖF sınav yerleri hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi.