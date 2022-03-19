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AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sınavları ne zaman? Gözler aosogrenc. anadolu.edu.tr'de

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim

AÖF sınav giriş yerleri için gözler artık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler üniversitenin takvimine göre, AÖL bahar dönemi vize sınavlarına 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar. Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde katılım sağlayabilecekler. AÖF sınav giriş belgesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? AÖF sınav yerleri ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

1/5AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı AÖF sınavları ne zaman Gözler aosogrenc. anadolu.edu.trde

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavları için tarih bilgisi netleşti. AÖF sınav takvimine göre vizeler 2- 3 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek. Söz konusu sınav öncesi AÖF giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Twitter adresinden yayınlanacak duyuru ile ilan edilecek. Ancak AÖF sınav yerleri hakkında henüz yeni bir açıklama gelmedi.

2/5AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

3/5AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

4/5AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

5/5AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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#AÖF#Anadolu Üniversitesi#Açıköğretim