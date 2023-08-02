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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav yerleri yayımlandı!

Güncelleme Tarihi:

#AÖF Yaz Okulu Sınav Belgesi#Aöf Sınavları Ne Zaman#Açıköğretim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 21:41

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, için beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamayla Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı. Öğrenciler AÖF sınav giriş yerlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinden sorgulayabilecekler. Öte yandan lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler söz konusu sınavlara ağustos ayında katılım sağlayacaklar. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, AÖF sınav yeri öğrenme ekranı ve yaz okulu sınav tarihleri.

1/4AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav yerleri yayımlandı

Açıköğretim yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açıldı. Yapılan açıklamada öğrencilerin AÖF yaz okulu sınav belgelerini online olarak temin edecekleri bildirildi. AÖF yaz okulu sınav yerlerinin açıklanmasıyla sınav tarihi için de geri sayım başladı. Öğrenciler açıköğretim yaz okulu sınavlarına 19 Ağustos 2023'te katılım sağlayacaklar. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav belgesi nasıl alınır? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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3/4AÖF SINAVLARI NE ZAMAN

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

 

Sınavların online mı, yoksa yüz yüze yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav merkezi tercihlerini henüz almamış olması sebebiyle sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/4AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

 AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

 

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