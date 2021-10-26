AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2021 AÖF vize sınav tarihleri belli oldu!
AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri için geri sayım başladı. Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi 2021-2022 güz dönemi sınav takvimi kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. Binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek olan söz konusu sınavlar kasım ayında organize edilecek. Sınavdan önce AÖF sınav giriş belgesi üniversitenin internet sitesinden online olarak yayımlanacak. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav tarihleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021-2022 AÖF sınavları üniversitenin internet sitesinden yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin 17 Ekim tarihinde tamamlanmasının ardından gözler AÖF vize sınavı tarihlerine çevrildi. Akademik yıl takvimine göre AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF sınav giriş yerleri hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi.
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.
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SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
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Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.