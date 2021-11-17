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Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 11:39 | 

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AÖF sınav giriş yerleri hakkında açıklama

AÖF sınav giriş belgesi, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi güz dönemi vize sınavlarına az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Sınava girecek olan adaylar giriş yerlerini yayımlanacak olan belge ile öğrenebilecekler. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

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AÖF sınav giriş yerleri için araştırmalar devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav yerleri, kayıt ve kayı yenileme işlemlerini tamamlayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurusu yapılacaktır.' denildi

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AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı
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- VGM burs sonuçları açıklandı mı?

3AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.

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