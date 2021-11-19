AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav yerlerinde son durum
AÖF sınav giriş belgesi, sınav tarihlerine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AÖF vize sınavları kasım ayında düzenlenecek. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AÖF sınav yerlerinde son durum
AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavları ise ocak ayında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi. Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.