AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav giriş belgesi kurum tarafından yayımlandı. Öğrenciler bu belgeler ile sınav yerlerine gidecekler. AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı
AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. E-devlet şifreniz veya Anadolu Üniversitesi hesabınız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.