AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav giriş belgesi kurum tarafından yayımlandı. Öğrenciler bu belgeler ile sınav yerlerine gidecekler. AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı