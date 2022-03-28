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AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

#AÖF Sınav Giriş Belgesi#AÖF Giriş Belgesi #Anadolu Üniversitesi

AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, sınava az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu yapılacak. Öğrenciler 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günü sınava girecekler. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

1/3AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınav giriş belgesi kurum tarafından yayımlandı. Öğrenciler bu belgeler ile sınav yerlerine gidecekler. AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

2/3AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgenizi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz. E-devlet şifreniz veya Anadolu Üniversitesi hesabınız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3/3AÖF SINAVLARI NİSAN AYINDA YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NİSAN AYINDA YAPILACAK

AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. Sınavlar 2 Nisan ve 3 Nisan’da gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak.

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#AÖF Sınav Giriş Belgesi#AÖF Giriş Belgesi #Anadolu Üniversitesi