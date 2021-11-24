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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 11:15 | 

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarına az bir zaman kaldı. Öğrenciler sınavlara kasım ayında girecekler. Sınav yerleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖF sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise ocak ayında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı
2AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesine sistem üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Sisteme e-Devlet üzerinden veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ
3AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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