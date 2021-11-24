AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖF sınavları 27 Kasım ve 28 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise ocak ayında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada AÖF sınav giriş belgesinin yayımlandığı duyuruldu. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı