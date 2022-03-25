AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2022: AÖF sınav yerleri yayımlandı mı?

AÖF sınav yerleri öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavı nisan ayında yapılacak. 2022 AÖF takvimine göre, sınavlar 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos’ta düzenlenecek.
Önceki sınavlar göz önüne alındığında AÖF sınav yerlerinin Mart ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.