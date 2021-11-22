AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı! aof.anadolu.edu.tr AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri
AÖF sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen duyuru yayınlandı. Anadolu Üniversitesi 2021-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 27 Kasım ve 28 Kasım'da yapılacak olan söz konusu sınav öncesi öğrencileri AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF giriş belgeleri sınav günü önem arz edecek. İşte, AÖF sınav belgesi sorgulama ekranı ve Açıköğretim vize sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
2021 AÖF sınav yerleri 22 Kasım tarihinde yayınlandı. Binlerce öğrencinin katılımı ile düzenlenecek olan AÖF vize sınavlarına günler kala, Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş yerleri erişime açıldı. Takvime göre, güz dönemi vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF Ara Sınav Giriş Bilgisi ile sınava dair ayrıntılar aosogrenci.anadolu.edu.tr ekranı üzerinden e Devlet şifresi ya da Anadolu Üniversitesi'nin girişi ile görüntülenecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BİLGİSİ YAYINLANDI
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; 2021-2022 Güz Dönemi Ara Sınavları sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz.
AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.