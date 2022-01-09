AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi
AÖF final sınavları 8 Ocak - 9 Ocak tarihlerinde dört oturumda tamamlanacak. Cumartesi-pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek. Peki, AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi
AÖF Güz dönemi final sınavları yapılıyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.
Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alınmıştır. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.