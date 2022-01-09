AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi

AÖF Güz dönemi final sınavları yapılıyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.