MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi
GeriGündem AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 09:52 | 

AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi

AÖF final sınavları 8 Ocak - 9 Ocak tarihlerinde dört oturumda tamamlanacak. Cumartesi-pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşecek. Peki, AÖF saat başlayacak-bitecek? AÖF sınavı kaç dakika? AÖF sabah ve öğlen oturumları saat- süre bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
AÖF Güz dönemi final sınavları yapılıyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonraki oturum ise 14.00'da gerçekleştirilecek.
2
Yüz yüze gerçekleşen final sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
3
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.
4
Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alınmıştır. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi