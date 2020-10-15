AÖF para yatırma son günü ne zaman? İşte AÖF kayıt takvimi
2020-2021 eğitim yılı AÖF kayıt yenileme işlemleri ve ders seçimleri, yüz binlerce AÖF'lü öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ders seçim tarihlerini kaçırmamak için üniversitenin belirlediği tarihleri araştıran açıköğretimliler, para yatırmada son günün ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, AÖF para yatırma son günü ne zaman?
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1
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Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri süreç devam ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (Ekle-Sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. İşte, AÖF kayıtları hakkında ayrıntılar...
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemleri; 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
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PARA ÖDEME NE ZAMAN SONA ERECEK?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;
Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.