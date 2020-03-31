AÖF Online sınavı ne zaman nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok sınav için erteleme kararı çıkması Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. AÖF sınavlarının online sistem üzerinden yapılacağı açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak. Peki, Online AÖF sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte online AÖF sınavı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi ile ilgili bilgiler



