AÖF Online sınavı ne zaman nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlar için günlerdir beklenen açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, canlı yayında Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin alınan kararları duyurdu. Bu kapsamda AÖF sınavlarının online sistem üzerinden yapılacağı bildirildi. Peki, AÖF ara dönemi sınavı ne zaman yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok sınav için erteleme kararı çıkması Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. AÖF sınavlarının online sistem üzerinden yapılacağı açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak. Peki, Online AÖF sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte online AÖF sınavı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi ile ilgili bilgiler
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) ara sınavlarını internet tabanlı yapılmasında karar kıldıklarını bildiren Çomaklı, öğrencilerin istedikleri gün ve saatte bulundukları yerden sınav sistemine internet erişimi üzerinden giriş yapabileceklerini bildirdi.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
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SINAV SİSTEMİ GİRİŞİ 18 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Anadolu Üniversitesi "Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır." açıklamasında bulundu. Sınav sürecine ilişkin tüm bilgiler Anadolu Üniversitesi'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.
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AÖF SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLEBİLİR?
Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.