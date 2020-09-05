AÖF online sınav giriş ekranı! AÖF yaz okulu online sınav detayları!

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 40 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.



5 Eylül’den itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuzherhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 9 Eylül’e kadar sınavınıza kaldığınızyerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.



Ancak 9 Eylül’e kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.