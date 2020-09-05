AÖF online sınav giriş ekranı! AÖF yaz okulu online sınav detayları!
AÖF online sınav giriş ekranı aracılığıyla yaz okulu sınavlarını gerçekleştirebilecek olan öğrenciler, 5-9 Eylül tarihleri arasında sınavlarını tamamlayabilecek. Tamamen online sistem üzerinden gerçekleşecek olan AÖF yaz okulu sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu sistem üzerinden tamamlanacak. Peki, AÖF online sınav giriş ekranı nereden açılır? İşte, AÖF yaz okulu online sınav ekranı için detaylı bilgiler
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AÖF online sınav giriş ekranı, Anadolu Üniversitesi esınav sayfası üzerinden erişime açık olacak. Bilgisayar, cep telefonu ve tabletler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan AÖF online sınav, her bir ders için 40 dakika olacak. Peki, AÖF yaz okulu online sınav giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte, o detaylar
AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI
AÖF online sınav giriş ekranına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır.
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AÖF ONLİNE SINAV NASIL YAPILACAK?
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir.Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
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Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 40 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
5 Eylül’den itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuzherhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 9 Eylül’e kadar sınavınıza kaldığınızyerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
Ancak 9 Eylül’e kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.