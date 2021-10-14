AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? Kimler muafiyet başvurusu yapabilir? İşte detaylar

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II Türk Dili I – II Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ders/derslerini alıp başaran, YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilgili öğretim yılında kayıt tarihleri arasında sadece bir kez olmak üzere muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Peki, AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır?
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1
Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
2
Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmektedir.
3
Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan, “Muafiyet İşlemleri” adımında YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;
Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.