AÖF muafiyet başvurusu nasıl yapılır? Kimler muafiyet başvurusu yapabilir? İşte detaylar

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan, “Muafiyet İşlemleri” adımında YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;



Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.