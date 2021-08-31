AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Açıköğretim (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF yeni kayıtları yoğun ilgi görmeye başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre AÖF kayıtları eylül ayında alınacak. Kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’de başlayacak. İşte AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri