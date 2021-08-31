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Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 - 10:42 | 

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? Açıköğretim (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt işlemleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yayınlandı. Buna göre kayıt yenileme işlemleri eylül ayında başlayacak ve ekim ayının 8’ine kadar devam edecek. Peki, AÖF yeni kayıtları ne zaman yapılacak?

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AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF yeni kayıtları yoğun ilgi görmeye başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre AÖF kayıtları eylül ayında alınacak. Kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’de başlayacak. İşte AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

2AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek.

3AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim’de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım’da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak’ta yapılacak.

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